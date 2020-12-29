Он сравнил записи в подобных телеграм-каналах с рассказанными шёпотом на кухнях политических анекдотах в СССР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телеграм-каналы сливными бачками. По его словам, подобный феномен распространён только в России, кремлёвские чиновники за этим не следят.

Смотрите, телеграм-каналы — это в своем большинстве платные, дешёвые сливные бачки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что многие увлекаются чтением анонимных телеграм-каналов, пишущих на политические темы. По его словам, в западных странах такого нет.

Песков сравнил записи в подобных телеграм-каналах с рассказанными шёпотом на кухнях политических анекдотах в СССР.

Ранее Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE