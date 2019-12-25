Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина"

Также политик поблагодарил президента Зеленского за его заявления об аресте.

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Текст обращения опубликован на официальной странице экс-главы Грузии в социальной сети Facebook.

В письме Саакашвили заявил, он "глубоко тронут" заявлениями Зеленского о его аресте, а также назвал себя "личным узником" президента РФ Владимира Путина. Ранее Зеленский сообщил, что он лично и украинские власти предпримут необходимые меры, чтобы вернуть Саакашвили. В свою очередь в Тбилиси отметили, намерения экстрадировать политика на Украину нет.

Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами [Зеленским] исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили. Ему грозит минимум шесть лет тюрьмы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь положенный срок.

Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili