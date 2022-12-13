США заявили о готовности принять дополнительные меры для стабилизации банковского сектора

В Белом доме ответили на вопрос о крахе First Republic Bank.

Американская администрация при президенте Джо Байдене готова в случае необходимости применить дополнительные меры для разрешения существующего финансового кризиса в национальном банковском секторе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница не стала давать прямой ответ на вопрос одного из корреспондентов о том, не было ли недооценки ситуации со стороны властей страны. Речь идет о том, что местный банк First Republic Bank не был признан системной значимым предприятием, хотя после его краха на внутреннем рынке предполагаются "системные угрозы".

У нас есть инструменты, необходимые для обеспечения безопасности нашей банковской системы и защиты вкладчиков. Президент хочет, чтобы его команда достигла именно этой цели - работала над безопасностью налогоплательщиков и защитой вкладчиков. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что администрация США предприняла решительные действия, направленные нк то, чтобы банковская система удовлетворяла спрос вкладчиков. В Белом доме добавили, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) продолжает наблюдать за ситуацией в экономическом секторе.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance