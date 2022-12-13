Белый дом: военные не будут выполнять правоохранительные задачи на границе с Мексикой

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что уже два десятилетия Пентагон поддерживает Пограничную службу США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене планирует, что 1,5 тысяч военнослужащих США, которых будут переброшены на государственную границу с Мексикой в свете ожидаемого притока мигрантов из этой страны, будут выполнять только административные, а не правоохранительные функции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что руководство Пентагона помогает Службе пограничного и таможенного контроля на протяжении нескольких десятилетий. По мнению спикера, такое усиление на границе позволит сотрудникам пограничного контроля заниматься своими обязанностями без дополнительной нагрузки.

Это обычная практика, данные военнослужащие будут выполнять функции, такие как ввод данных и поддержка в сфере снабжения. Они не будут выполнять правоохранительные функции или взаимодействовать с <...> мигрантами. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого домп

Напомним, что Министерство внутренней безопасности США, в структуру которого входит Служба пограничного и таможенного контроля, объявило общественности о том, что запросило у Пентагона отправку 1,5 тысяч военнослужащих на границу с Мексикой. Подкрепление будет находится на этой территории 90 дней. Сейчас на границе уже находятся 2,5 тысяч бойцов Национальной гвардии США.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance