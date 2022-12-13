В Белом доме исключили переговоры Байдена с Конгрессом США о недопущении дефолта

Карин-Жан Пьер напомнила об угрозе невыполнения обязательств по госдолгу в США.

Американский президент Джо Байден не намерен вести консультации с членами местного Конгресса о недопущении дефолта в стране, который, по оценкам министерства финансов США, может наступить уже 1 июня. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне заявила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что законодатели должны согласиться на увеличение лимита государственного долга без каких-либо условий для этого.

Предотвращение дефолта - конституционная обязанность Конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры. При Трампе лимит задолженности повышался трижды. В этот раз не должно быть иначе. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер считает, что решение лидера США отказаться от переговоров с Конгрессом о недопущении дефолта в США не изменится. Чиновница пояснила СМИ, что в понедельник министр финансов Джанет Йеллен публично сообщила о том, что из-за отсутствия действий Конгресса власти страны могут оказаться не в состоянии исполнять свои обязательства по государственному долгу.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance