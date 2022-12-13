В Белом доме заявили об отсутствии планов по расширению объединения Quad

Карин Жан-Пьер рассказала о встрече "четверки" в конце мая в Сиднее.

Четырехсторонний международный диалог по безопасности (Quad) с участием США, Индии, Австралии и Японии в настоящее время не планирует расширяться за счет принятия в свой состав новых стран-участниц. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что встреча лидеров альянса состоится 24 мая в Сиднее. На мероприятии стороны обсудят совместную работу по климатическим изменениям, по инфраструктуре и области здравоохранения.

Quad был основан два года назад, это все еще относительно молодое партнерство. Планов по приему новых членов на данный момент нет. <...> Тем не менее Quad приветствует сотрудничество с большим числом индо-тихоокеанских партнеров. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что главным приоритетом альянса остается обеспечение работы объединения в Индо-Тихоокеанском регионе.

Белый дом заявил, что в курсе попыток Ватикана содействовать урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / The Independent