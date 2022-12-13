Белый дом заявил, что в курсе попыток Ватикана содействовать урегулированию на Украине

Карин Жан-Пьер оценила слова папы римского Франциска.

Американской администрации при президенте Джо Байдене известно о попытках Ватикана содействовать урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Об этом в понедельник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Нам известно. Комментариев по этому поводу нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в воскресенье 30 апреля, беседуя со СМИ на борту самолета Святого престола, который находился на обратном пути в Рим из Будапешта, Папа Франциск сообщил о том, что понтифик осуществляет "мирную миссию" в целях урегулирования регионального кризиса между Киевом и Москвой. По мнению папы римского, данная миссия не является публичной на данный момент, поэтому ее подробности могут быть известны позже. Спикер также прокомментировал результаты встречи с митрополитом Иларионом. В Ватикане заметили, что стороны говорили не "о Красной шапочке и сером волке".

В США заявили о стабилизации ситуации с вкладами в региональных банках.

Фото и видео: YouTube / The Independent