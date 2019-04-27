В США заявили о стабилизации ситуации с вкладами в региональных банках

Карин Жан-Пьер рассказала о принятых правительством США мерах поддержки.

Ситуация с вкладами в американских региональных банках стабилизировалась. Такое мнение огласила официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене в Вашингтоне Карин Жан-Пьер. Чиновница выступила перед местными журналистами на регулярном брифинге в Белом доме. Чиновница полагает, что правительству страны удалось принять необходимые меры поддержки для того, чтобы банковская система пришла в норму.

Мы видим, что вклады в региональных банках стабилизировались...Мы можем использовать эти инструменты вновь, если возникнет необходимость. Мы, безусловно, следим за ситуацией. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 21 апреля министр по финансам Джанет Йеллен утверждала, что американская банковская система "остается крепкой, с сильными позициями капитала и ликвидности".

Белый дом отрицает, что журналисты пула Байдена делятся заранее вопросами президенту.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television