В США заявили о стабилизации ситуации с вкладами в региональных банках

Ситуация с вкладами в американских региональных банках стабилизировалась. Такое мнение огласила официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене в Вашингтоне Карин Жан-Пьер. Чиновница выступила перед местными журналистами на регулярном брифинге в Белом доме. Чиновница полагает, что правительству страны удалось принять необходимые меры поддержки для того, чтобы банковская система пришла в норму.
Мы видим, что вклады в региональных банках стабилизировались...Мы можем использовать эти инструменты вновь, если возникнет необходимость. Мы, безусловно, следим за ситуацией.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что 21 апреля министр по финансам Джанет Йеллен утверждала, что американская банковская система "остается крепкой, с сильными позициями капитала и ликвидности".
Белый дом отрицает, что журналисты пула Байдена делятся заранее вопросами президенту.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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