Белый дом отрицает, что журналисты пула Байдена делятся заранее вопросами президенту

Карин Жан-Пьер прокомментировала скандал на пресс-конференции глав США и Южной Кореи.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что корреспонденты, освещающие на постоянной основе деятельность лидера страны Джо Байдена, не уведомляют заранее пресс-службу Белого дома о вопросах, которые планируют задавать политику. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-ПЬер. Поводом для публичной дис куссии послужили фотографии с пресс-конференции Джо Байдена и южнокорейского главы Юн Сок Ёля. На этом мероприятии СМИ смогли крупным планом запечатлеть "шпаргалку", которая была подготовлена для главы вашингтонской администрации его пресс-службой. В этом документе был не только обозначен порядок вопросов, но также имена и фотографии задающих их журналистов.

Конкретными вопросами заранее мы не располагаем. Мы таким не занимаемся... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По мнению чиновницы, "совершенно нормально", когда президента Джо Байдена заблаговременно уведомляют о том, кто из репортеров получит право слова на той или иной пресс-конференции.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television