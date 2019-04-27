В США заявили, что новые санкции против ФСБ станут дополнительным средством давления на РФ

Карин Жан-Пьер рассказала о попытке давить на Москву в вопросе обмена заключенными.

Новые американские санкции в отношении ФСБ России станут дополнительным инструментом оказания Вашингтоном давления на Москву в переговорах, которые направлены на освобождение граждан США из заключения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

Санкции дают дополнительный рычаг влияния, чтобы поддержать переговоры и навязать дополнительные издержки тем, кто несет ответственность за неправомерное удержание американцев помимо их воли. Речь идет лишь об одном из серии шагов, которые делаются как публичном, так и частном порядке. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что власти США объявили о введении дополнительных ограничений и запретов "за неправомерное задержание американских граждан" против ФСБ России, а также в отношении разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Речь идет в том числе о четырех представителей руководящего состава элитных частей Вооруженных сил Ирана.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television