В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена

Карин Жан-Пьер оценила стремление президента США идти на переизбрание.

Претензии к возрасту американского лидера Джо Байдена высказывались и в период его политической предвыборной кампании 2020 года, но в результате глава страны исполняет свои задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее Джо Байден разместил в социальных сетях видеообращение, в котором утвердил свое намерение бороться за переизбрание на пост. на момент выборов ему будет 82 года, а на момент завершения второго срока правления в США - 86 лет.

Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме сочли, что кандидаты от Республиканской партии не выполняют никаких задач во благо американских граждан. Дополнительно Карин Жан-Пьер оценила запрос о том, будет ли Джо Байден работать в роли президента США до конца своего второго срока. По мнению чиновницы, этот момент следует решать самому политику.

США осудили насилие в Судане и призвали стороны прекратить огонь.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television