США осудили насилие в Судане и призвали стороны прекратить огонь

Карин Жан-Пьер прокомментировала региональный конфликт, призвав стороны к переговорам.

Американская администрация при президенте Джо Байдене осуждает насилие в Судане и призывают подразделения местной армии и силы быстрого реагирования (спецназа) прекратить огонь. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что большая часть боевых действий проводится на территории жилых районов, в том числе и в столике Хартуме.

США осуждают самым решительным образом насилие, которым занимаются Вооруженные силы Судана и силы быстрого реагирования. Военные лидеры Судана должны незамедлительно начать диалог. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Власти США уверены в том, что их коллеги из Судана подвергают опасности бесчисленное количество людей, а также тормозят законный призыв народа к мирному демократическому переходу. Высокопоставленные чиновники из Вашингтона находятся в прямом контакте с обеими участниками конфликта в регионе, проводятся тесные консультации для прекращения огня. Белый дом призывает Судан придерживаться международного права и вернуться к переговорам друг с другом.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television