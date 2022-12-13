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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

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Карин Жан-Пьер рассказала о том, что ВСУ получат артиллерийские боеприпасы и ракеты для РСЗО.

Американская администрация объявила о новом пакете военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что от США киевский режим дополнительно получит боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS. Она пояснила СМИ, что отправляемые ВСУ вооружения будут уже в 36-ой раз взяты из запасов Пентагона.

Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом отказался комментировать возможность обмена Уилана и Гершковича.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: артиллерия, белый дом, военная помощь, всу, карин жан-пьер, пентагон, рсзо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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