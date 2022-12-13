Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Американская администрация объявила о новом пакете военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что от США киевский режим дополнительно получит боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS. Она пояснила СМИ, что отправляемые ВСУ вооружения будут уже в 36-ой раз взяты из запасов Пентагона.
Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Белый дом отказался комментировать возможность обмена Уилана и Гершковича.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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