Белый дом отказался комментировать возможность обмена Уилана и Гершковича

Карин Жан-Пьер рассказала о ситуации с заключенными в РФ гражданами США.

Американская администрация не комментирует возможность обмена находящихся в заключении на территории России граждан США Пола Уилана и журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако при этом Вашингтон нацелен вернуть их обоих на родину. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме сделала официальный представитель при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер.

Я бы предпочла не углубляться в детали и выносить на публику детали переговорного процесса. Речь идет о чувствительных вопросах, поэтому я не стану забегать вперед. Знайте лишь, что мы нацелены вернуть их обоих домой. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница подчеркнула, что власти США взаимодействуют с российской стороной "по всем доступным каналам" для того, чтобы добиться освобождения обоих осужденных американцев.

США заявили, что поражены тоном заявлений Бразилии по Украине.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television