США заявили, что поражены тоном заявлений Бразилии по Украине

Карин Жан-Пьер назвала "неверными" слова Луиса Инасиу Лулы да Силвы об ответственности США и Европы за украинский кризис.

Американская администрация при президенте Джо Байдене поражена тоном высказываний официального руководства Бразилии по Украине, а также не считают их отражением нейтральной позиции страны по этому вопросу. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница отреагировала на слова президента латиноамериканской республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его ближайшего политического окружения по поводу украинского кризиса. В Вашингтоне считают, что высказывание главы государства Бразилии не соответствуют действительности и неверно.

Мы были поражены тоном пресс-конференции министра иностранных дел вчера (17 апреля). Это не был тон нейтральности, намекал на то, что США и Европа не заинтересованы в мире, или на то, что мы делим ответственность... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что власти США не противодействуют попыткам другим стран добиться мирного урегулирования регионального кризиса, так как стремятся к быстрому разрешению конфликта на Украине. В Вашингтоне напомнили прессе о том, что Бразилия представляет из себя суверенную страну, способную принимать собственные решения.

Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television