Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя

Карин Жан-Пьер заметила, что глава США не придерживается регламенту по "норме" контактов с прессой.

Журналисты из пула американской администрации остались недовольны заявлениями официального представителя Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер по поводу общения лидера Белого дома с прессой. В рамках регулярного брифинга со СМИ в Вашингтоне чиновнице задали вопрос о том, пытаются ли сотрудник оградить политика от общения с корреспондентами. Пресс-секретарь ответила, что "абсолютно нет". Далее журналист добавил, что у американского лидера нет официальных запланированных пресс-конференций, на которых репортеры смогли бы непосредственно задать ему свои вопросы. Она добавила, что на сегодня у нее нет никаких сведений о подобном готовящемся мероприятии.

...Много раз выступал перед всеми вами. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

СМИ напомнили сотруднице Белого дома о том, что американский лидер не придерживается "нормы" общения с прессой, которая соблюдалась в предыдущих администрациях. Один из ресортеров указал на тот момент, что у местных СМИ уже давно не было возможности задать главе страны вопросы в официальной обстановке.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance