США считают, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от всех стран - участниц

Карин Жан-Пьер рассказала о позиции Вашингтона по членству кандидатов в НАТО.

Решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит от всех стран - участниц Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос о том, как глава государства относится к инициативе по вступлению киевского режима в блок.

Наша позиция по вопросу вступления в НАТО довольно ясна. На протяжении десятилетий мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве принимается союзниками по НАТО и странами, стремящимися вступить в НАТО. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В настоящее время власти США сосредоточены на поддержке усилий Украины в военном плане. Чиновники намерены убедиться в том, что народ страны имеет все необходимое для противостояния России и борьбе за свободу. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что администрация продолжит предоставлять украинским властям также экономическую поддержку.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television