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Белый дом: США донесли КНР, что эскалация из-за поездки главы Тайваня была бы неуместной

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Карин Жан-Пьер рассказала о неофициальном визите Цай Инвэнь в США.

Американская администрация довела до сведения Пекина на высоком уровне в последние несколько дней о том, что эскалация в связи с поездкой главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США была бы неопревданной, по мнению правительства Белого дома. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница ответила на вопрос о пребывании руководителя администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.

Наши каналы связи открыты. Наш сигнал был последовательным: мы призывали к сдержанности. И в последние дни мы изложили непосредственно китайской стороне на высоких уровня, что эскалация является неоправданной. И мы продолжим держать открытыми эти каналы связи.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер уклонилась от прямого ответа на просьбу подтвердить готовность Пентагона задействовать американские войска и разместить боевые силы непосредственно на территории китайского острова Тайвань в том случае, если материковая часть страны применит силу для воссоединения Пекина и Тайваня.

США ожидают получения в России консульского доступа к Гершковичу через "пару дней".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер, китай, тайвань, цай инвэнь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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