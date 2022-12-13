США ожидают получения в России консульского доступа к Гершковичу через "пару дней"

Карин Жан-Пьер рассказала о ситуации с задержанным в России американцем.

Американская администрация рассчитывает на то, что посольство США в Москве через "пару дней" получит консульский доступ к корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который ранее был задержан на территории России по статье о шпионаже. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что все вопросы по аресту американца остаются приоритетом для лидера страны, поэтому власти намерены "проявить твердость".

Госдеп продолжает добиваться получения консульского доступа к Эвану. Посольство США в Москве пока не получило разрешения на консульский доступ, несмотря на неоднократные запросы. Вероятно, на получение доступа нам потребуется время, пара дней. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом заявил, что Байден сосредоточен не на деле Трампа, а на благополучии американцев.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television