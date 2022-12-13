Американский президент Джо Байден сосредоточил свои усилия на благополучии граждан страны, потому что не уделяет такого внимания уголовному делу своего предшественника Дональда Трампа. Ранее экс-лидера Белого дома обвинили в фальсификации финансовых документов. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновницу несколько раз попросили оценить отношение действующего главы государства к судебному разбирательству против Байдена.
Это продолжающееся судебное производство. Мы предоставим другим разбираться с этим. Наше внимание сосредоточено на том, ради чего президент был избран, а именно на том, чтобы убедиться, что мы выполняем обязательства перед американской общественностью.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Карин Жан-Пьер подчеркнула, что глава государства уделяет внимание ситуации в экономической системе, здравоохранении, технологической и инфраструктурной сферах страны.
Белый дом не сомневается в независимости радио NPR, помеченного Twitter как госСМИ США.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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