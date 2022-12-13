Карин Жан-Пьер оценила работу, которую делает лидер Белого дома.

Американский президент Джо Байден сосредоточил свои усилия на благополучии граждан страны, потому что не уделяет такого внимания уголовному делу своего предшественника Дональда Трампа. Ранее экс-лидера Белого дома обвинили в фальсификации финансовых документов. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновницу несколько раз попросили оценить отношение действующего главы государства к судебному разбирательству против Байдена.

Это продолжающееся судебное производство. Мы предоставим другим разбираться с этим. Наше внимание сосредоточено на том, ради чего президент был избран, а именно на том, чтобы убедиться, что мы выполняем обязательства перед американской общественностью. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что глава государства уделяет внимание ситуации в экономической системе, здравоохранении, технологической и инфраструктурной сферах страны.

Белый дом не сомневается в независимости радио NPR, помеченного Twitter как госСМИ США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television