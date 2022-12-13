Белый дом не сомневается в независимости радио NPR, помеченного Twitter как госСМИ США

Карин Жан-Пьер оценила вопрос независимости СМИ в США после решения руководства соцсети.

Американска администрация при президенте Джо Байдене не сомневается в жесткой независимости работы журналистов National Public Radio (NPR), которое в социальной сети Twitter (нежелательная организация на территории России) получило отметку "проправительственное СМИ США". Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос о том, как радио из США оказалось в одной категории в соцсети, вместе с такими источниками как телеканал Russia Today и китайскими СМИ.

Компании, которым принадлежат социальные сети, принимают свои собственные независимые решения о правилах контента. Я не буду комментировать правила Twitter, но скажу в более широком смысле, что никаких сомнений в независимости журналистов NPR нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что сотрудники радио работают "добросовестно", занимаются информированием американцев о происходящем в стране и мире, а также стараются привлекать к ответу американские власти. Она полагает, что данное радио подчеркнуло, что работает независимо от правительства США. В официальном заявлении NPR говорится о том, что только один процент годового бюджета СМИ получает от федеральных источников.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television