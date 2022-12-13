Белый дом: решение Байдена не ехать на коронацию Карла III не выражает пренебрежение

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что США в Лондоне представит Джилл Байден.

Решение американского президента Джо Байдена не посещать предстоящую коронацию короля Великобритании Карла III не следует воспринимать как проявление пренебрежительного отношения к гражданам Соединенного Королевства. Соответствующее заявление официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер сделала на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Представлять власти США на торжественном мероприятии в Лондоне будет первая леди страны Джилл Байден.

На самом деле, во время этого телефонного разговора король предложил ему прибыть с государственным визитом. Президент на это согласился. Они очень скоро снова смогут увидеться... визит состоится в ближайшем будущем. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер рассказал о том, что у американского лидера остаются хорошие отношения с британским монархом, они уже провели дружескую беседу, поэтому речь нельзя вести о пренебрежительном отношении.

США выступают против попыток КНР переименовать населенные пункты в штате Индии.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television