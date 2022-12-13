США выступают против попыток КНР переименовать населенные пункты в штате Индии

Карин Жан-Пьер рассказала о "территориальных претензиях" Пекина.

Американские власти при президенте Джо Байдене выступают против попыток китайских властей переименовать населенные пункты, расположенные в приграничной штате Аруначал-Прадеш. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница объявила, что власти настроены против любых попыток продвижения территориальных претензий КНР.

США, как вы знаете, давно признали эту территорию, и мы решительно выступаем против любых односторонних попыток продвинуть территориальные претензии при помощи переименования населенных пунктов. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее авторы индийского телеканала NDTV заметили, что Пекин опубликовал список новых названий 11 населенных пунктов в индийском штате Аруначал-Прадеш. Журналисты напомнили, что Китай делает это уже третий раз, называя данный штат "южной частью Тибета". Напомним, что отсутствие демаркированной государственной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении нескольких десятилетий источником напряженности в регионе. В настоящее время оба государства разделяются линией фактического контроля. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, поэтому в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт. В результате Пекин получил контроль над принадлежавшими ранее Индии территориями, в размере около 38 тысяч квадратных метров. Речь идет об участке, который находится в районах Ладакх и Аксайчин.

Белый дом: США продолжают работать над своей энергобезопасностью с учетом решения ОПЕК+.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television