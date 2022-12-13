Белый дом: США продолжают работать над своей энергобезопасностью с учетом решения ОПЕК+

Карин Жан-Пьер рассказала о ситуации с ростом цен на энергоносители.

В американской администрации при президенте Джо Байдене продолжают работать над национальной энергетической безопасностью с учетом решения альянса ОПЕК+ и сохранением низкой стоимости на энергетические носители. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница уточнила, что ранее блок стран принял решение сократить объемы добычи ресурсов.

Я не намерена вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что будет этим летом, но внимание президента сосредоточено на американском народе. Мы продолжим работать со всеми производителями и потребителями, чтобы обеспечить энергетические рынки. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома напомнила журналистам о том, что в прошлом месяце нефть торговалась примерно по цене $80 за каждый баррель. В 2022 году цена составляла $110-120 за баррель. Аналитики предсказывали рост цен, но за счет правительственных мер удалось снизить уровень цен на энергоносители. Карин Жан-Пьер пояснила, что в текущем году добыча нефти на территории страны приближается к историческому рекорду. Дополнительно чиновники ускоряют вложения в энергетическую сферу за счет принятия закона о снижении инфляции.

В Белом доме заявили, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

