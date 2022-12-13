В Белом доме заявили, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа

Карин Жан-Пьер прокомментировала возможные беспорядки в стране.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не концентрирует внимание на ситуации вокруг своего предшественника Дональда Трампа или на объявлении прокуратурой обвинений экс-главе страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это не является предметом его внимания. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам Карин Жан-Пьер, Джо Байден узнал о намерении предъявить республиканскому кандидату обвинения на прошлой неделе из сообщений в прессе, как и вся остальная общественность. При этом администрация не исключает возможных массовых беспорядков в стране. Чиновница напомнила о том, что Вашингтон осуждает любую форму применения насилия. Однако никаких комментариев по делу Трампа Белый дом предоставлять не будет.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

