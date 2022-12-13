В Белом доме заявили, что Госдеп решает, считать ли Гершковича незаконно задержанным в РФ

Карин Жан-Пьер рассказала о ситуации с арестованным сотрудником The Wall Street Journal.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили о том, что только Госдеп США решает, считать ли сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно задержанным гражданином на территории России. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне упомянула официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что не может раскрывать подробности внутренних обсуждений. Однако дипломаты изучают вопрос задержания американских граждан за пределами границы.

Относительно признания несправедливо задержанным я отмечу, что в Госдепартаменте этот процесс в настоящее время идет. Я бы рекомендовала обратиться в Госдепартамент по этому вопросу. Эван не шпион. Эван никогда не был шпионом. Эван никогда не работал на правительство США Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер пояснила, что признание задержания незаконным означает ряд шагов со стороны властей США. В частности, сотрудники Совета национальной безопасности, а также различные структуры Госдепартамента,совместно будут работать с коллегами в правительстве и вне его с целью разработки стратегии по обеспечению освобождения конкретного лица.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television