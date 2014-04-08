Общение между Вашингтоном и Багдадом будет восстановлено в апреле.

США возобновят стратегический диалог с Ираком. Об этом на брифинге с журналистами в Белом доме сообщила пресс-секретарь администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница уточнила, что уже в апреле Вашингтон "прояснит" Багдаду статус коалиционных войск в стране.

Мы рассчитываем возобновить наш стратегический диалог с правительством Ирака в апреле месяце. Это будет важной возможностью обсудить наши взаимные интересы по широкому кругу вопросов. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По данным американского представителя, военные Вашингтона находятся в Ираке вместе с коалиционными силами в рамках обеспечения невозможности восстановления в регионе действия ИГ*(террористическая организация, запрещенная на территории России), а также ради тренировок и совета иракским силам.

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Фото: Белый дом