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Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
Сегодня, 8:23
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lesjasap

Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам

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Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала слова Байдена о Путине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что Владимир Путин вряд ли поддается обидам. Об этом чиновница сообщила в интервью местным журналистам с телеканала MSNBC. Она прокомментировала резкие выпады Джо Байдена против российского лидера.

Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники.

Джен Псаки, пресс-секретарь администрации США

Напомним, что ранее президент США ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Политик ответил, что "да". Глава Белого дома уточнил, что России придется ответить за вмешательство в американские выборы.

Псаки признала необходимость в саморефлексии после слов Путина.

Теги: белый дом, владимир путин, джен псаки, обида
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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