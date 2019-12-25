Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала слова Байдена о Путине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что Владимир Путин вряд ли поддается обидам. Об этом чиновница сообщила в интервью местным журналистам с телеканала MSNBC. Она прокомментировала резкие выпады Джо Байдена против российского лидера.

Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники. Джен Псаки, пресс-секретарь администрации США

Напомним, что ранее президент США ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Политик ответил, что "да". Глава Белого дома уточнил, что России придется ответить за вмешательство в американские выборы.

Псаки признала необходимость в саморефлексии после слов Путина.