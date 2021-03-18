Псаки: США намерены говорить напрямую о проблемах с Россией

В Белом доме прокомментировал вызов посла РФ в США в Москву.

США намерены говорить напрямую о проблемах с Россией. Об этом журналистам пула Белого дома сообщила пресс-секретарь президентской администрации Джо Байдена. Джен Псаки уточнила, что помимо прямолинейного общения Вашингтон знает, что между ним и Москвой существуют сферы сотрудничества. Чиновница прокомментировала вызов дипломата Анатолия Антонова из США в МИД РФ.

Мы, конечно же, видели эти сообщения...Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация...Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее Джо Байден говорил о том, что Россия и США могут сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, но при этом открыто говорить об имеющихся разногласиях. Псаки заметила, что сторонам удалось договориться о продлении ДСНВ-3 еще на пять лет.

США скоро сообщат о новых ограничениях в отношении России.

Видео: The White House