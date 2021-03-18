США скоро сообщат о новых ограничениях в отношении России

Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки в среду во время брифинга в Белом доме сообщила о том, что дополнительных новостей из США о привлечении России к ответственности общественности следует ждать в ближайшее время. Она прокомментировала слова президента о том, что Москву привлекут к ответственности за ее действия.
Они должны заплатить цену, как сказал президент прошлым вечером. Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года, и мы продолжим оказывать давление на них.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Чиновница напомнила, что Вашингтон проверяет сведения о причастности России к хакерской атаке на компании США при помощи программного обеспечения фирмы SolarWinds. Также изучается вопрос о якобы предоставленном боевикам вознаграждении за гибель американских военнослужащих в Афганистане.
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине.
Видео: The White House
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