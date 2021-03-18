Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине

У пресс-секретаря Белого дома журналисты пытались узнать, была ли фраза президента США метафорой.

Пресс-секретарь администрации Белого дома Джен Псаки отказалась пояснять слова Джо Байдена о Владимире Путине. Она не смогла прокомментировать вопрос о том, являлись ли высказывания американского президента о российской лидере "метафорой". Ранее Байден в ответ на вопрос СМИ заявил, что считает своего коллегу из РФ "убийцей".

Мне нечего добавить. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что ранее американский президент уже говорил о том, что не планирует сдерживать себя в выражении позиции ни в рамках прямых контактов с руководством России, ни во время публичных оценок их деятельности.

Псаки: США не запрещают производителям вакцин экспортировать свою продукцию за рубеж.

Видео: The White House