Псаки: США не запрещают производителям вакцин экспортировать свою продукцию за рубеж

В Белом доме прокомментировали поставки американской вакцины в другие страны.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США не запрещают производителям вакцин экспортировать свою продукцию за рубеж. Об этом чиновница рассказала на регулярном брифинге журналистам. Ее попросили прокомментировать ситуацию с поставками доз препарата в Европу от британско-шведской компании AstraZeneca

Мы передавали в частном порядке то, что мы заявляли публично, а именно, что мы сосредоточены на обеспечении вакцинации американцев. Конечно, любая компания может работать с любой страной по всему миру по вопросу закупки вакцин. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне подчеркнули, что администрация не вводит никаких экспортных запретов на вакцины от коронавируса, поэтому производители могут поставлять свою продукцию в другие страны при условии, что выполняют заключенные государственные контракты с США.

Вашингтон пока планирует проводить организуемый США климатический саммит в онлайн-формате.

Фото и видео: Белый дом