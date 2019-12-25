Псаки признала необходимость в саморефлексии после слов Путина

В Белом доме прокомментировали слова Путина о Black Lives Matter.

Пресс-секретарь администрация США Джен Псаки признала необходимость Вашингтона в саморефлексии после слов Владимира Путина. Об этом чиновница сообщила в эфире телеканала MSNBC. Она прокомментировала слова российского лидера о расизме.

Нам стоит здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 18 марта Владимир Путин сказал, что сознание американского истеблишмента складывалось в непростых условиях. Он связал эту ситуацию с геноцидом местного населения. По мнению политика, до сих пор афроамериканцам приходится сталкиваться с несправедливостью, несмотря на то, что в стране уже был тяжелый и большой период рабства.

Фото: Белый дом

