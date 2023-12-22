МИД назвал призыв МОК к бойкоту Игр Дружбы в России скатыванием к расизму

Мария Захарова считает условия для российских спортсменов дискриминационными.

Российское министерство по иностранным делам назвало призыв Международного олимпийского комитета к бойкоту Игр Дружбы скатыванием к расизму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что такое высказывание показывает, как далеко руководители МОК отошли от своих принципов в угоду политической конъюнктуре. В МИД РФ считают, что МОК призваны стоять на защите идеалов, поэтому мировое сообщество обескураживает только тех, кто не знает, что движет главами этой структуры.

Решения МОК являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми. Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями... фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей Родиной, со своей гражданской принадлежностью, со своей историей, культурой, со своим народом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Принятые руководством МОК правила по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в 2024 году являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми. В МИД и Кремле этими дискриминационными условиями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала слова генсека НАТО с критикой выборов попыткой вмешательства в дела РФ.

Фото и видео: МИД России