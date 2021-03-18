Президент России Владимир Путин связал движение Black Lives Matter с фактами геноцида в истории США. Заявление он сделал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что за периодом истребления индейцев шёл долгий и тяжёлый период рабства.
Путин заявио, что афроамериканцы в США до сих пор довольно часто сталкиваются с несправедливостью.
Ранее Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США.
Видео: kremlin.ru
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