За периодом истребления индейцев шёл долгий и тяжёлый период рабства.

Президент России Владимир Путин связал движение Black Lives Matter с фактами геноцида в истории США. Заявление он сделал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что за периодом истребления индейцев шёл долгий и тяжёлый период рабства.

Путин заявио, что афроамериканцы в США до сих пор довольно часто сталкиваются с несправедливостью.

Ранее Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США.

Видео: kremlin.ru