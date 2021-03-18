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Путин связал движение Black Lives Matter с фактами геноцида в истории США

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За периодом истребления индейцев шёл долгий и тяжёлый период рабства.

Президент России Владимир Путин связал движение Black Lives Matter с фактами геноцида в истории США. Заявление он сделал на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что за периодом истребления индейцев шёл долгий и тяжёлый период рабства.

Путин заявио, что афроамериканцы в США до сих пор довольно часто сталкиваются с несправедливостью.

Ранее Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США.

Видео: kremlin.ru

Теги: black lives matter, путин, сша
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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