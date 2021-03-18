Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США

Президент России Владимир Путин в ответ на слова Джо Байдена пожелал здоровья президенту США.
Глава государства подчеркнул, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей — и, выстраивая отношения с Соединёнными Штатами, Москва будет операться на них.
Путин заявил, что Америка готова выстраивать отношения с Россией только на условиях Вашингтона. По его словам, Москва будет вести деятельность, выгодную для неё.
Ранее президент РФ призвал уделить внимание борьбе с коррупцией.
Видео: kremlin.ru
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