Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США

Москва будет вести деятельность, выгодную для неё.

Президент России Владимир Путин в ответ на слова Джо Байдена пожелал здоровья президенту США.

Глава государства подчеркнул, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей — и, выстраивая отношения с Соединёнными Штатами, Москва будет операться на них.

Путин заявил, что Америка готова выстраивать отношения с Россией только на условиях Вашингтона. По его словам, Москва будет вести деятельность, выгодную для неё.

Ранее президент РФ призвал уделить внимание борьбе с коррупцией.

Видео: kremlin.ru