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Белый дом ответил на предложение Путина о разговоре с Байденом

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По словам пресс-секретаря, президенты уже общались по телефону.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на предложение президента России Владимира Путина о разговоре с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки напомнила, что Байден уже общался с Путиным в рамках телефонного разговора, но пока еще не взаимодействовал с другими мировыми лидерами.

Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Также она отметила, что 19 марта Байден совершит рабочую поездку в штат Джорджия и не сможет провести переговоры с Путиным.

Ранее Путин предложил Байдену открытый разговор.

Видео: YouTube / Washington Post

Теги: белый дом, владимир путин, джен псаки, джо байден, россия, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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