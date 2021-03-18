Путин предложил Байдену открытый разговор

Он хочет провести диалог с американским коллегой в прямом эфире.

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести открытый разговор. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24"

Глава государства напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги. Путин хочет предложить Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире и без всяких задержек.

Мне представляется, что это было бы интересно для народов России и США. И для многих других стран. Владимир Путин, президент РФ

Также Путин уточнил, что готов поговорить с президентом США в один из двух ближайших дней - 19 или 22 марта.

Ранее Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США.

Видео: YouTube / Россия 24