Путин предложил Байдену открытый разговор

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести открытый разговор. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24"
Глава государства напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги. Путин хочет предложить Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире и без всяких задержек.
Мне представляется, что это было бы интересно для народов России и США. И для многих других стран.
Владимир Путин, президент РФ
Также Путин уточнил, что готов поговорить с президентом США в один из двух ближайших дней - 19 или 22 марта.
Ранее Путин в ответ на слова Байдена пожелал здоровья президенту США.
Видео: YouTube / Россия 24
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