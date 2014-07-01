Губернатор Магаданской области ответил Байдену на слова о Путине стихами

Сергей Носов прочел произведение поэта Константина Фролова.

Губернатор Магаданской области ответил Джо Байдену на слова о Владимире Путине стихами. Сергей Носов выложил собственное обращение к американскому президенту в социальные сети. Чиновник вспомнил поэзию крымчанина Константина Фролова под названием "Не будите русского медведя!".

Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги. Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править. Есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас всё это обернется. Сергей Носов, глава Магаданской области

Губернатор напомнил, что американский президент позволил себе в интервью личное оскорбление российского руководства и всего российского народа.

Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам.

Видео: FB / Сергей Носов Live