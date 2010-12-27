США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Российские дипломаты не смогли посетить два мероприятия в Америке.

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России. Америка отказалась предоставлять визу директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову. Делегаты должны были посетить Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции МИРАП. Об этом сообщили "РИА Новости".

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Сейчас ведомство обвиняет американцев в сознательном и последовательном ограничении на въезд. Таким образом иностранцы срывают "важнейшие переговорные форматы" для официальных лиц. Напомним, что на сайте посольства США в Москве висит объявление о том, что именно Россия начала "визовую войну". Российские дипломаты называют это обвинение лживым. По их словам, американцы в очередной раз "перевернули все с ног на голову".

Ранее Piter.tv писал о том, что Комитет ГА ООН призвал США оперативно давать визы дипломатам.

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