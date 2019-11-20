Комитет ГА ООН призвал США оперативно давать визы дипломатам

Ранее США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН.

Шестой комитет Генассамблеи ООН призвал США начать выдавать визы дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия организацию. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает ТАСС.

Авторы резолюции просят США оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно. Документ разработали Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д"Ивуар. Резолюция была принята консенсусом без процедуры голосования. Предположительно, что в декабре ее рассмотрят всей Генассамблеей.

Ранее США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН. В Кремле заявили, что Вашингтон нарушили международные правила.



