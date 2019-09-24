Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН

Политик заявил, что США нарушили международные обязательства.

Кремль уверен, что в США нарушили международные правила, не выдав визы российским сенаторам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию неприемлемой. Он заметил, что Вашингтон мог ограничить дипломатам выезд из Нью-Йорка в другие города, а не запрещать полностью въезд в страну. В результате спикеры не смогут участвовать в Генеральной ассамблее ООН.

Вашингтон нарушает свои международные обязательства, это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН объясняет спикер

Чиновник подчеркнул, что в данном случае США предоставляли свою территорию под мероприятие ООН, поэтому не могли запрещать членам организации посещение Генассамблеи.

По мнению Пескова, Москва жестко ответит на запрет въезда в США. На данный момент американский полос приглашен в МИД. Российские дипломаты, находящиеся в Америке, предпринимают меры на месте.

Напомним, что в Генассамблее не сможет присутствовать глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Как и остальные 9 человек не получили вовремя визы. К моменту вылета в Америку документы все еще находились в посольстве и не были оформлены.

Ранее Piter.tv писал о том, что российский хакер Андрей Тюрин признался в массовых кибератаках на США.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News