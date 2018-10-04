Российской делегации ООН отказали в визе США

"Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН".

Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН. Мария Захарова

По словам Захаровой, данный инцидент станет темой переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео в Нью-Йорке.

Американская сторона заявила, что российские дипломаты подали документы поздно. Однако, представитель МИД Захарова пояснила, что документы были поданы в те сроки, которые были указаны американскими дипломатами.

Ранее в Британии назвали условие, при котором могут улучшиться отношения с Россией.

Видео: YouTube/ Организация Объединенных Наций