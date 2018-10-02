Это произойдет при условии, если Москва изменит свое поведение.

В Британии назвали условие, при котором могут улучшиться отношения с Россией. По словам представителя британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли, это произойдет, если Москва изменит свое поведение. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Владимир Путин призвал Лондон перевернуть страницу со шпионами и покушениями. Президент России выразил надежду, что Британия не будет искусственно раздувать антироссийские настроения при новом премьер-министре. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что Россию и Великобританию ждет "светлое будущее".

Отношения Лондона и Москвы ухудшились весной прошлого года. Британская сторона обвинила РФ в отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь Россия категорически отрицает причастность к этому делу. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Лондон все время игнорировал эту инициативу.

Ранее Порошенко потребовал от Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с Донбасса.

Видео: YouTube / Frank H