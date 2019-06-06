Порошенко потребовал от Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с Донбасса

С этой инициативой выступил представитель Киева в группе по урегулированию конфликта в ДНР.

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нового главы государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее с этой инициативой выступил представитель Киева Леонид Кучма в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донецке.

Порошенко уверен, что это решение является реализацией российского сценария на Донбассе, и что Зеленский предаст национальные интересы Украины, если примет его. Также бывший глава государства задался вопросом, что будет дальше. Возможно, "репарации из бюджета Украины в пользу агрессора" или "автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО".

Вооруженный конфликт на Донбассе начался в 2014 году после государственного переворота на Украине. ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили себя независимыми от Киева республиками. В свою очередь украинские власти начали против них так называемую антитеррористическую операцию. В 2018 году она сменилась на операцию объединенных сил (ООС).

Ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе.

Видео: YouTube / Петро Порошенко, BBC HARDtalk, 36K views