Президент Украины считает, что сейчас не лучшее время для возобновления переговоров в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе. Он считает, что сейчас не лучшее время для возобновления переговоров в Минске. Глава государства подчеркнул, что не хотел бы лишний раз напоминать о возможности эскалации российского агрессии.

В своем Facebook Зеленский напомнил, что во вторник трое силовиков погибли и трое были ранены во время обстрела в Донецке. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее мы писали, что украинского эксперта навсегда выгнали из программы "60 минут" на "России-1".

Видео: YouTube / Зе!Президент, MILITARY CHANNEL