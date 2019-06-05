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Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе

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Президент Украины считает, что сейчас не лучшее время для возобновления переговоров в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе. Он считает, что сейчас не лучшее время для возобновления переговоров в Минске. Глава государства подчеркнул, что не хотел бы лишний раз напоминать о возможности эскалации российского агрессии.

В своем Facebook Зеленский напомнил, что во вторник трое силовиков погибли и трое были ранены во время обстрела в Донецке. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее мы писали, что украинского эксперта навсегда выгнали из программы "60 минут" на "России-1".

Видео: YouTube / Зе!Президент, MILITARY CHANNEL

Теги: владимир зеленский, донбасс, россия украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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