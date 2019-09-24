Российский хакер Андрей Тюрин признался в массовых кибератаках на США

Наш соотечественник сознался, что действительно взломал базы данных нескольких компаний.

Россиянин Андрей Тюрин может сесть в тюрьму за кибератаку на США. Мужчина признал вину во взломе компьютеров финансовых компаний, включая брокерские организации. Фигуранту расследования удалось похитить данные более 80 млн клиентов банковских структур.

Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен объяснил суду Нью-Йорка фигурант расследования

Напомним, что в 2018 году подозреваемого в киберпреступлении задержали в Тбилиси. Запрос на поимку беглого россиянина поступил от властей США. Полиция нашла подозреваемого и экстрадировала его в Америку.

Теперь 36-летнему Тюрину грозит тюремный срок в размере до 92 лет по совокупности преступлений. Мужчину считают причастным в шести эпизодах. На обвинительном заключении настаивают секретная служба США, а также Генпрокуратура и ФБР.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минпросвещения отказалось вводить в школах предмет по киберспорту.

Фото: Piter.tv

