Ведомство считает, что новый предмет может привести школьников к переутомлению.

В среду, 22 августа, стало известно, что Минпросвещения отказалось вводить в школах предмет по киберспорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ведомство считает, что новый предмет может привести школьников к переутомлению.

Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся сказано в сообщении

В Минпросвещения отметили, что они всячески приветствуют дополнительное детское образование в сфере IT и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка.

Напомним, что до 2024 года в России планируется реализовать нацпроект "Образование", согласно которому в российские школы внедрят новые методы и программы обучения.

Ранее Институт развития интернета предложил ввести в школы уроки по игре "FIFA 19" и многопользовательским онлайн-играм "Dota 2", "Starcraft II", "Minecraft ". Эксперты заявили, что дети научатся не только получать пользу из игры, но правильно делать разминку глаз.

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