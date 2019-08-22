В России могут снизить подоходный налог для многодетных матерей

Ставку предлагается снизить с 13 до 4 %.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей. Соответствующее предложение было внесено на рассмотрение первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова. Об этом пишет RT.

Зубарев считает справедливым снизить ставку с 13 до 4 %, учитывая, что на содержание детей уходить много денег и порой их просто не хватает. Он напомнил, что 51 % многодетных семей находятся за чертой бедности. Поэтому предложенная инициатива должна стабилизировать демографическую ситуацию в стране и поддержать материнство и детство.

Начать эксперимент могут с регионов, где многодетные семьи находятся в повышенной зоне риска.

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