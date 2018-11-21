В Госдуме предложили запустить программу "первосентябрьский капитал"

Родителям будут выделять дополнительные деньги на сборы ребенка в школу.

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запустить программу "первосентябрьский капитал". В рамках этой инициативы, родителям будут выделять дополнительные деньги на сборы ребенка в школу. Соответствующее предложение поступило на рассмотрение вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом пишет RT.

Чернышов уверен, что позволить себе сборы ребенка в школу может далеко не каждая семья. Особенно это касается регионов. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

По данным аналитиков сервиса "Авито", базовый набор школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется родителям в среднем в 2619 рублей. Самый дорогой набор обнаружили в Москве (3326 рублей), самый дешевый — в Ижевске, Перми и Волгограде (до 2,2 тысячи рублей).

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака.

Видео: YouTube/ Комус